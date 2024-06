Mensaje por Flora » Mayo 29, 2024, 2:01 pm

El Estado no ofrece datos exactos sobre las muertes en dependencias policiales en España

Según el Portal de Transparencia, son más de 100 en la última década, y 68 en intervenciones de agentes del orden, pero las fuentes policiales difieren ostensiblemente. “¿Cómo se responde a una violencia que no podemos medir?”, se pregunta el activista Jorge del Cura.¿La de Antonio, vecino de Badalona, fue la primera muerte por táser en España? La única respuesta posible es la que da Mireia Salazar, abogada de la asociación para los Derechos Humanos Irídia, que lleva su caso: “Creemos que sí, pero no tenemos datos”. Antonio murió tras recibir seis descargas eléctricas con una pistola táser utilizada por los Mossos d’Esquadra. “El problema es que no sabemos cuánta gente ha muerto a causa de un arma en intervenciones policiales y no hay mecanismos para investigarlo. Falta un nivel mínimo de calidad y transparencia. A mí, que no exista esta información, me asusta bastante”, afirma Salazar.El diputado Jon Iñarritu realizó una pregunta escrita en el Congreso para acceder al registro de muertes durante actuaciones policiales. La información que recibió estaba incompleta: faltaba, por ejemplo, el caso de Stefan Lache, que murió en una comisaría de la Policía Nacional en Carabanchel tras ser detenido por no llevar documentación. Su familia sigue pidiendo que se reabra la investigación. En el registro facilitado a Iñarritu no aparecía la muerte de ningún joven de 28 años en abril de 2018. Es probable que su ausencia no sea la única que desvirtúa la estadística, ya de por sí desorganizada al tratar por separado los cuerpos policiales nacionales, autonómicos y municipales.Según la lista concedida a Iñarritu, entre 2010 y 2020, murieron 65 personas custodiadas por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Otras 76 lo hicieron durante actuaciones de esos mismos cuerpos entre 2015 y 2024. Las cifras que el Ministerio del Interior ha aportado a La Marea son ligeramente distintas para esas mismas fechas: añaden 35 muertes más en comisarías (sin contar a las personas presas en custodia policial, que fueron 52 en ese periodo) y restan seis durante intervenciones policiales.(...)